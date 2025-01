Juris Žagars: "Nav izslēgts, ka Dzelzītis varētu atgriezties Dailē"

Dailes teātra direktors aktieru aiziešanu no štata uztver kā dabisku norisi. Žurnālam "Privātā Dzīve" Žagars pastāsta vairāk par savu nostāju šajā jautājumā: "Viņi paši ir izlēmuši aiziet no teātra štata. Dzelzītis uzrakstīja atlūgumu, un tas tika pieņemts.

Jau ziņots, ka karjera Dailes teātrī Dzelzītim aprāvās uzreiz pēc Spēlmaņu nakts ceremonijas pērn Valmierā. Tur viņam izvērtās konflikts ar aktrisi un dramaturģi Anci Muižnieci un Leļļu teātra režisoru Edgaru Kaufeldu; tika iesaistīta policija un Dzelzītis jau izteicies, ka atzīst savu vainu un no sirds nožēlo izdarīto.

Uz "Privātās Dzīves" interesi par to, vai aktierim ir kādas iespējas atgriezties štatā, Juris Žagars atbild: "Dzelzītis publiskajā telpā ir paudis, ka viņam vajadzīgs restarts, rehabilitācija… Viņam vajagot izvērtēt un pārvērtēt pašam sevi. Ja viņš to izdarīs, pēc gada vai diviem vēlēsies atgriezties teātrī un ja kolektīvs to akceptēs un pieņems, es tam neredzu nekādus šķēršļus."