Šīgada festivālā un mūzikas tirgū "Tallinn Music Week" uzstāsies arī mākslīgais intelekts

Starptautiskais jaunās mūzikas festivāls un Baltijas reģiona ietekmīgākā mūzikas konference "Tallinn Music Week šogad" norisināsies no 3. līdz 6. aprīlim. 175 mākslinieki no 39 valstīm gatavojas ievīt Igaunijas galvaspilsētu globālos mūzikas svētkos. Latviju festivālā šogad pārstāvēs sešas mūziķu apvienības – "Abuses", "All in Measure", "Bel Tempo", "OIL X GAS", German Superfin un The Baltic Sisters.