TVNET nedēļas sākumā saņēma ziņu no kāda "Supernovas" atbalstītāja, kurš izteica neapmierinātību par pusfinālista The Ludvig izpildīto dziesmu "Līgo", kuras elementi jau iepriekš tikuši izdziedāti Latvijas Dziesmu svētkos. Klausītājs pieprasa tūlītēju mūziķa diskvalifikāciju no turpmākās dalības konkursā.