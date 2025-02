"Viņā bija milzīga mīlestība." Jura Kulakova sieva Laura dalās aizkustinošās atmiņās

Jau sarunas sākumā Laura uzsver, ka intervijai piekritusi tāpēc, ka tagad, kad Jura vairs nav, svarīgi sākt viņu attīrīt gan no paša, gan sabiedrības uzliktajām maskām un stereotipiem. Viņa vēlas attīrīt un atdot mums atpakaļ to tīrradni, kas viņš bija, - viens no mūsu tautas ģeniālākajiem cilvēkiem. Ne tikai mūzikā, bet arī kā personība un domātājs.