Mīlestības vēstnesis Andrea Bočelli: kas zināms par viņa privāto dzīvi?

Iepazīšanās

Andrea un Veronika iepazinās 2002. gadā, kad viņa bija 18 gadus veca, bet viņš - 43. Viņi satikās kādā ballītē, kur Andrea viņu apbūra ar īpašu āriju. Abi uzreiz sajuta kvēlas simpātijas viens pret otru. Kā zināms, Bočelli iepriekš bija precējies ar Enriku Sencati (Enrica Cenzatti). Viņu laulība ilga no 1992. līdz 2002. gadam; abi audzina divus dēlus.

"Es domāju, ka 25 gadu vecuma atšķirība ir padarījusi to vieglāku, nevis grūtāku. Lielas vecuma atšķirības ir tradīcija manā ģimenē - manam tēvam un mātei tāda ir," sacīja Bočelli.

Kāzas

"Es tik ļoti pieradu pie neprecēšanās, ka tas bija dīvaini, kad mēs beidzot to izdarījām," sacīja Veronika. "Mēs mēdzām viens otru saukt par "dzīvesbiedru", bet tas izklausījās pārāk ikdienišķi. Sieva nozīmē mūžību."

Veiksmes formula

Svinot 10 gadu kāzu jubileju, Veronika dokumentālajā filmā "Andrea Bocelli: Because I Believe" sacīja, ka viņa ir "pietiekami pārliecināta, lai neietekmētos" no citām sievietēm, kuras uz skatuves tuvojas viņas vīram. "Tas būtu muļķīgi. Ja tā ir jauka persona, patīkama, ar kuru var dziedāt par mīlestību un iedvesmoties, jo labāk," viņa teica.