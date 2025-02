Elmārs Tannis par picas parādīšanos Latvijā: "Cilvēki šeit nebija pieraduši ēst ar rokām"

"Pica Lulū" tika dibināta 1993. gadā, bet pirmā picērija atklāta 1994. gadā – "Pica Lulū Valdemāri". Šobrīd uzņēmumā strādā ap 200 darbinieku. Picēriju tīkla "Pica Lulū" īpašnieks ir SIA "Later LTD", kas 2023. gadā strādāja ar 8,12 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% lielāks nekā gadu iepriekš. SIA "Later LTD" nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā samaksāja 1,1 miljonu eiro.