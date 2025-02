Šovasar Lietuvā uzstāsies reperis Post Malone

2024. gada vasarā Post Malone izdeva savu debijas kantri albumu "F-1 Trillion", kas debitēja Billboard 200 topa 1.vietā. Pirms albuma izdošanas viņš laida klajā singlus "Guy For That" (feat. Luke Combs), "Pour Me A Drink" (feat. Blake Shelton) un superhitu "I Had Some Help" ar Morgan Wallen. Dziesma "I Had Some Help" uzreiz debitēja Billboard Hot 100 topa 1.vietā, sasniedzot augstākos pārdošanas un straumēšanas rādītājus kopš 2020. gada un noturoties topa virsotnē sešas nedēļas pēc kārtas. Šoruden Post noslēdza savu rekordlielo tūri "F-1 Trillion".