Kam koša izklaide, kam padziļināta izziņa. Viljama Šekspīra atblāzmas Dailes un Čehova teātrī

"Nekas no Šekspīra pirms "Sapņa vasaras naktī" nav tam līdzvērtīgs un dažos aspektos nekas no vēlāk rakstītā to nepārspēj. Tas ir viņa pirmais neapšaubāmais šedevrs, bez trūkumiem, un viena no viņa apmēram desmit lugām ar nepārspējamu oriģinalitāti un spēku," spriedis amerikāņu literatūrkritiķis Harolds Blūms. Šobrīd Dailes teātrī skatāma Viestura Kairiša versija par šo 1596. gadā tapušo lugu, savukārt uz Čehova teātra skatuves iedzīvināta "Lēdija Makbeta" režisores Lauras Grozas tvērumā.