Nost ar "Tinderi"! Mans piedzīvojums klātienes iepazīšanās ballītē

Dodoties uz šo pasākumu, es biju visai skeptiska, lai neteiktu vairāk. Mana pieredze iepazīšanās vietnē "Tinder" ir diezgan bēdīga, uz klubiem jau sen vairs nestaigāju, un, ja būtu dzīvesgudra grāmata ar padomiem, kur satikt foršu, brīvu, emocionāli nobriedušu vīrieti, kam nav bail no saistībām, es noteikti to nopirktu un izlasītu. Neraugoties uz to, nolēmu Svētā Valentīna dienu labāk pavadīt brīvo cilvēku ballītē nekā n-to gadu pēc kārtas vienai skatīties, kā grimst "Titāniks".