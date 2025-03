"Oskari" atraduši savus īpašniekus. Labākā filma − "Anora", Labākā animācija − "Straume"

Kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris" balvu saņēma Kīrans Kalkins par lomu filmā "A Real Pain". Viņa konkurenti šajā kategorijā bija Jura Borisovs par tēlojumu filmā "Anora", Edvards Nortons par tēlojumu "A Complete Unknown", Gajs Pīrss par lomu "The Brutalist" un Džeremijs Strongs par lomu filmā "The Apprentice".

"Straume" bija nominēta arī kategorijā "Labākā ārvalstu filma", bet šo balvu neieguva. Šajā kategorijā "Oskaru" ieguva Brazīlijas filma "I’m Still Here".

Kategorijā "Labākā animācijas īsfilma" balvu ieguvusi irāniešu filma "In the Shadow of the Cypress". Tās konkurenti bija filmas "Beautiful Men", "Magic Candies", "Wander to Wonder" un "Yuck!".