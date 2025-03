Džīns Hekmens miris dabisku iemeslu dēļ pēc sievas inficēšanās ar hantavīrusu, apstiprina šerifs

Pēc Mendozas teiktā, Hekmens, kuram bija 93 gadi, nomira ap 18. februāri, kā liecina dati no viņa elektrokardiostimulatora. Viņa nāves cēlonis tika noteikts kā hipertensīva sirds un asinsvadu slimība, bet kā veicinošs faktors tika norādīta Alcheimera slimība. Medicīnas eksperte Dr. Hetere Džarelle norādīja, ka Hekmenam bija progresējoša Alcheimera slimība un hroniski augsts asinsspiediens, kā arī liecības par vairākiem sirdslēkmēm.

Dr. Erina Fipss no Ņūmeksikas Veselības departamenta sniedza papildu informāciju par hantavīrusu, uzsverot, ka tas netiek pārnests no cilvēka uz cilvēku. Ņūmeksikā pēdējo 50 gadu laikā reģistrēti 136 inficēšanās gadījumi, no kuriem 42% beigušies letāli.