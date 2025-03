Reperis Deniss izdod debijas albumu "22" par ceļu no tumsas uz gaismu

Deniss stāsta, ka albuma sākums meklējams Šveicē, kur kalnu retrītā tika sarakstīta pirmā dziesma "Šambalas vārti" – simboliska vēstījuma kompozīcija par ceļu uz sevis gaišāko versiju. Viena no svarīgākajām albuma dziesmām ir "Pagalma sapnis", kas atspoguļo Denisa ceļu no ērkšķiem kaisītās pagātnes līdz sasniegumiem mūzikas industrijā, atklājot ceļu, ko pats dēvē par "No Lestenes līdz zvaigznēm". Dziesmā tiek izmantoti DJ PM veidotie skreči, kas piešķir tai autentisku skanējumu.