"Tallinn Music Week" profesionāļu konferencē vērtēs mūzikas industrijas ikdienu digitālās straumēšanas laikmetā

Konference notiks "Nordic Hotel Forum" konferenču centrā Tallinā no 4. līdz 5. aprīlim, un tajā tiks aplūkotas Eiropas mūzikas ekosistēmas grūtības, radošās un tehnoloģiskās iespējas, sākot ar mākslīgo intelektu un beidzot ar datorspēlēm, kā arī tiks celti gaismā mūzikas eksporta veiksmes un nozares labklājības rādītāji kopumā. Pasākumā tiks pievērsta uzmanība dažādiem mūzikas tirgiem – no Ukrainas līdz Taivānai un no Baltijas valstīm līdz Kanādai.