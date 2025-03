18+ Iedzīvotājus satracinājusi divdomīga erotiska pasākuma reklāma

Žurnālists Roberts Blass devās ielās, lai izjautātu Rīgas iedzīvotājus par to, kā viņi domā, ko tad īsti šī reklāma nozīmē. Kā beigās noskaidrojās,

Kā izrādās, tie, kas gaida to, par ko vēsta nosaukums "Squirt", vilsies, jo šova meitenes un zēni no tālās Lasvegasas rādīs pikantērijas kustībās un dejā, savukārt šļakstīsies tikai ūdens.

Savukārt par to, kā par šāda rakstura reklāmām runāt ar bērniem, komentē Ako Kārlis Cekulis, kurš ir Bērnu aizsardzības centra labbūtības veicināšanas departamenta direktors. Viņš skaidro, ka viss atkarīgs no bērna vecuma - jo četrus gadus vecam bērnam uztvere būtiski atšķirsies no 14 gadus veca jaunieša. Ako uzsver, ka ir svarīgi runāt par šādām tēmām, lai bērns pats neietu un internetā nemeklētu video, lai saprastu vārda "squirt" nozīmi.