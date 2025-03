FOTO Latgales vēstniecībā "GORS" atklāta mūzikas instrumentu kolekcijas izstāde "Pieskāriens"

Sešās instrumentu veidu grupās (taustiņinstrumenti, stīgu instrumenti, lociņinstrumenti, pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti un inovatīvie instrumenti) izstādē pieejama muzeja mūzikas instrumentu kolekcijas izlase 50 instrumentu apjomā, kas aptver laiku no 18. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.

LNRMM direktore Iveta Ruskule uzsver "Izstādes uzmanības centrā ir vēstījums par Latvijas meistaru būvēto instrumentu un to radītāju stāstiem vairākās paaudzēs, par to iekļaušanos Eiropas mūzikas instrumentu būvēšanas tradīcijā, vienlaikus esot oriģināliem un inovatīviem. Otra izstādē eksponēto instrumentu atlases līnija atklāj mūzikas instrumentu un to lietotāju, Latvijas kultūrā nozīmīgu personību, attiecību stāstus. Šo līniju lielformāta melnbaltā foto un video dialogos ar savu instrumentu turpina izcili mūsdienu latviešu izpildītājmākslinieki."