Prestižais un iecienītais “Stipro skrējiens” atgriežas sākotnējā norises vietā - "Cinevillā"

Dalībai skrējienā pieejamas četrās dažādas grūtības pakāpes distances, sākot no bērniem pielāgotas trases un “Star FM Ģimeņu distances” un arī “Draugu distances” ar zemāku slodzi un šķēršļu sarežģītību, līdz pat galvenajam startam sieviešu un vīriešu grupās. Stipro Skrējiena pamata distancē ar dažādiem pārbaudījumiem ūdenstilpnēs, tranšejās, mežā un citviet kino pilsētiņas teritorijā un ap to. Arī šajā reizē ir īpaši padomāts, lai skrējiena piedzīvojumā varētu piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības.