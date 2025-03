Šonedēļ Rīgā uzstāsies britu dziedātājs Džeikobs Benkss

Benkss izpelnījās uzmanību ar savu īpatnējo smeldzīgo, čerkstošo balsi un emocionāliem dziesmu tekstiem. Viņš savās kompozīcijās bieži pēta identitātes, mīlestības un sociālo problēmu tēmas. Pēc virknes EP ierakstu 2018. gadā Benkss izlaida savu debijas albumu "Village". Tam sekoja "For My Friends" 2021. gadā un "Lies About The War" 2022. gadā. Benksa spēja miksēt žanrus un radīt dziesmas ar dziļu, sirsnīgu jēgu ir izpelnījusies kritiķu atzinību.