Festivālā "deciBels" izskanēs virkne latviešu laikmetīgās mūzikas jaundarbu

Skaņdarbu nosaukumi runā paši par sevi: Dāvis Vilks ir radījis kompozīciju "The Chase" cepampannai, metāla spaiņiem, metāla caurulēm un basa bungai. Sintijas Onužānes skaņdarbs "Nospiedumi" sarakstīts marimbai un no sadzīves priekšmetiem radītam instrumentam. Edvards Kaļva piedāvās kompozīciju "a biblically accurate washing machine has appeared before your ears" veļasmašīnai.