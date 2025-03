Džūda Lovs Rīgā: publicētas pirmās fotogrāfijas, kurās aktieris redzams Putina lomā

Laikraksts "Новая газета Европа" publicējis pirmās fotogrāfijas, kurās redzams Holivudas aktieris Džūda Lovs (Jude Law) Vladimira Putina lomā no Rīgā filmētā “Kremļa burvja” (The Wizard of the Kremlin) uzņemšanas laukuma.