Izmeklēta kamermūzika festivāla "deciBels" koncertā "Melanholija"

Jau agrā jaunībā uztverts par vienu no itāļu avangarda līderiem, mūsdienu laikmetīgās mūzikas dižgars Salvatores Šarīno radījis savu, ne ar ko nesajaucamu mūzikas valodu, kurā bieži dominē pieklusināta dinamika, taču katrs notikums šķiet spriedzes piesātināts, līdzīgi kā "no attāluma vērots vulkāna izvirdums", kā to reiz raksturojis pats komponists.