Kritiķu apvīpsnāti, fanu dievināti. "Mumford & Sons" pārtrauc septiņu gadu pauzi ar jaunu albumu

Savu debijas albumu Markuss Mamfords, Bens Lovets un Teds Dveins (tolaik vēl kopā ar bandžo spēlmani un ģitāristu Vinstonu Māršalu) izdeva 2009. gadā, un šķiet, ka toreiz mūziķiem patika vārdu spēles. Albuma nosaukums Sigh No More tiešā tulkojumā varētu būt saprotams kā "Nenopūties vairs", bet skaniskā izpratnē tas uztverams arī kā tautas teiciens "Say no more", proti – "nesaki ne vārda".