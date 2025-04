Kriss Normens svinēs Lieldienas kopā ar rīdziniekiem

Šis noteikti būs viens no gada nozīmīgākajiem muzikālajiem notikumiem, jo šogad aprit 50 gadi kopš Kriss Normens radīja savu pirmo superdziesmu "If You Think You Know How to Love".

Chris Norman - If You Think You Know How To Love Me

Kā tieši Kriss Normens pavadīs Lieldienas Rīgas brīvdienās, to organizatori neatklāj.

Taču zināms, ka 1997. gadā viņš Ziemassvētkus Latvijā atzīmēja ar vēsturisku notikumu - albums "Ziemassvētki" tika ierakstīts kopā ar Rīgas Doma zēnu kori. Albumā bija iekļautas tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, kā arī kompozīcijas Krisa Normena un Jāņa Lūsēna aranžējumā. Vēl viņš kora pavadībā izpildīja populāro melodiju "Silent Night" un slaveno "Midnight Lady".

2025.gads Krisa karjerā ir īpašs. Tie ir 56 radošuma gadi, tūkstošiem koncertu, miljoniem fanu visā pasaulē. Šī ir jubilejas tūre, kas aptver Eiropas lielākās pilsētas.

Rīgā Kriss Normans prezentēs īpašu programmu, kurā būs ne tikai vecie labie hiti, bet arī jauni skaņdarbi. Koncerts būs ne tikai muzikāls notikums, bet arī emocionāls ceļojums cauri mākslinieka dzīves gadu desmitiem.