"Ko jūs esat pīpējuši?!" Mārtiņš Egliens atklāj Teātra dienas koncerta aizkulises

No aktiera lomām Žurkas uzvedumos Mārtiņš 2012. gadā nonāca līdz scenārista krēslam. Tiesa, tas nebija viņa sapnis, bet gan goda lieta. “Kā jau aktieriem raksturīgi, es reiz bufetē gudri izrunājos par to, kā vajadzētu taisīt Teātra Žurku. Tur bija teksti no sērijas — manuprāt, tas nebija labi, šis varēja būt labāks, un es vienīgais tāds gudrais!”