Avangarda reps un industriālais tehno. "Skaņu mežam" pievienojas mūziķi "Fatboi Sharif" un "Kilbourne"

"Fatboi Sharif" mūziku publicē bieži, un tā sasniedz klausītājus visdažādākajos formātos – no pilnmetrāžas albumiem līdz pusotru minūti gariem singliem vai desmit minūtes gariem mini-albumiem, piemēram, ierakstam Something About Shirley, kuru žurnāls "The Wire Magazine" ierindoja starp 2024. gada labākajiem mūzikas ierakstiem.

Februāra beigās tika publicēts "Kilbourne" pirmais pilnmetrāžas albums If Not To Give A Fantasy, kuru mūzikas kritikas portāls "Pitchfork" nodēvēja par "rūcošu ar ekstātisku vardarbību". Mūzikas kritiķe Greisa Bairona (Grace Baron) norāda, ka, neskatoties uz žanra skaudrajiem ierobežojumiem – four on the floorritmu (kurā basa bunga tiek sista līdz ar katru ceturtdaļnoti) un salti atkailināto, atmosfērisko dūkoņu, – viņas tehno skaņdarbi nekad nav garlaicīgi. "Šis albums izsijā esenci tam, kādēļ hardcore tehno turpina savaldzināt klausītājus," raksta žurnāliste. "Atbilde ir iespējā ļauties iznīcinošam skaņu vilnim un ieiet jaunā, halucināciju iemiesotā valstībā. (..) Tas ir vilinošs portāls uz ar mežonīgi dzīvniecisku magnētismu apveltīto alternatīvās hardcore mūzikas scēnu."