4. Starptautiskais dzejas festivāls “PAGE BREAK” iepazīstina ar programmu

24. aprīlī plkst. 19.00 lasījumā piedalīsies Alvins Pans no Singapūras, Gondža Ouzmena no Turcijas, ASV un Ukrainu pārstāvošais Iļja Kaminskis, Marija Sevilje Parisa no Spānijas, Marianne Larsena no Dānijas un indiešu izcelsmes dzejniece Sudžata Bata. Latviju šajā lasījumā pārstāvēs Ingmāra Balode un Toms Treibergs .

Savukārt 25. aprīlī no plkst. 19.00 uzstāsies Anna Hallberga no Zviedrijas, zambiešu izcelsmes dzejnieks Kajo Čingonji no Anglijas, Marčins Sendeckis no Polijas, Margeda Tidira no Velsas, Mihaels Augustīns no Vācijas, kolumbiešu dzejniece Ramona de Hesusa un Sabīne Vina no Francijas, kā arī latviešu dzejnieks Ivars Šteinbergs.