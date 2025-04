Eds Šīrans kardināli mainījis ārējo izskatu

Eds Šīrans (Ed Sheeran) ir britu dziedātājs, dziesmu autors un producents, viens no pasaulē veiksmīgākajiem un populārākajiem mūziķiem. Viņš ir precējies ar bērnības draudzeni Šēriju Sībornu (Cherry Seaborn), un viņiem ir divas meitas – Laira un Dupna. Šīrans ir ieguvis vairākus "Grammy" un pārdevis miljoniem albumu visā pasaulē. Starp viņa lielākajiem hitiem ir "Shape of You", "Thinking Out Loud" un "Perfect", un viņš ir pazīstams arī kā izcils dziesmu autors citiem māksliniekiem.