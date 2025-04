EKSKLUZĪVI! Grupas "Scorpions" mūziķis Rūdolfs Šenkers: "Rokmūzika vienmēr būs dzīva, jo viss notiek pa apli"

Vācu supergrupa "Scorpions" tika izveidota 1965. gadā un kopš tā laika ir guvusi milzīgu popularitāti visā pasaulē. Apvienība ir pazīstama ar tādām dziesmām kā "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane" un "Still Loving You", kas nu jau kļuvušas par klasiskām rokdziesmām. 11. jūnijā tās pieskandinās arī “Xiaomi Arēnas” metāla velves koncertā “Coming Home to Riga: 60 Years of the Scorpions”.