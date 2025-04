FOTO Ar plašu Latvijas aktieru un kino profesionāļu dalību aizvadīta filmas "Lotus" Latvijas pirmizrāde

Filmā skatītāju sagaida pagrīdes sieviešu boksa mačs, galvu reibinošas estrādes dziesmas no mīļām, bet mazliet piemirstām latviešu kinofilmām, "Nāves teātra" izrāde, filma filmā – mēmā filma par mūķenēm "Māsas Ambrozijas pareģojums" un vēl citi pārsteigumi, kas to, iespējams, padarīs par vienu no gada krāšņākajiem kinopiedzīvojumiem.