Pētījums: kultūras patēriņš Latvijā pieaug, taču pirms-pandēmijas rādītāji nav sasniegti

Kultūras pasākumu un aktivitāšu apmeklēšanas mobilitāte ir pieaugusi – pētījums apliecina, ka pēdējo gadu laikā iedzīvotāji ir kļuvuši aktīvāki kultūras pasākumu apmeklēšanā arī ārpus savas dzīves vietas (pilsētas, pagasta). Savā pilsētā vai pagastā pasākumus ir apmeklējuši kopumā 72 % iedzīvotāju (pieaugums no 61 %), savā reģionā pasākumus apmeklējuši 35 % (pieaugums no 26 %), citā reģionā 27 % (no 22 %). Nedaudz pieaudzis arī to īpatsvars, kas pasākumus ir apmeklējuši Lietuvā vai Igaunijā (8 %), kā arī citās valstīs (8 %).