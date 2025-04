Rīta kafija ar dzejnieku. Ivars Šteinbergs

Es nekad nerakstītu par to, kas man šķiet garlaicīgi. Ir gan ļoti daudz lietu, kas tradicionāli uzskatītas par "garlaicīgām", bet kuras man šķiet aizraujošas. Lielākā daļa lietu tādas ir. Bet, ja kādreiz būs kāda lieta, kas man pa īstam šķitīs garlaicīga, es par to nerakstīšu. Es par to nerakstīšu visvairāk.