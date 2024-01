Šīgada Naumaņa balvas laureāts Šteinbergs: "Mums ir nepieciešama plašāka polemika mākslas kritikā"

Ivars Šteinbergs improvizētā sarunā ar aktieriem Igoru Šelegovski (no kreisās) un Matīsu Budovski.

Toms Treibergs: Tulkotājam viņa galvenais palīginstruments būs vārdnīcu kaudzīte blakus datoram – sākot no tulkojamās valodas tezaura līdz sinonīmu vārdnīcai. Kas ir tavi kā kritiķa visnepieciešamākie instrumenti?

No otras puses, ir jābūt faktoloģiskam iezemējumam. Un te nu mēs bieži krītam vai nu vienā, vai otrā grāvī – vai nu atreferējam kaut kādus faktus, vai arī pilnīgi paraujam gaisā to stāstījumu, pilnīgi nost no paša darba. Tad nu tas, kas ir jāizdara – tie grāvji jāapvieno upes gultnē.