EKSKLUZĪVI! Kāpēc "Pēdējais no mums" izdevās, kamēr citas spēļu adaptācijas izgāzās

Ar otro sezonu pie skatītājiem Latvijā ir atgriezies fanu un kino kritiķu iecienītais, "Emmy" balvu ieguvušais HBO oriģinālseriāls “Pēdējais no mums” (The Last of Us). Vērienīgā, postapokaliptiskā drāma, kas balstīta uz atzīto videospēļu franšīzi ar tādu pašu nosaukumu, piedāvā septiņas jaunās sezonas sērijas, kas iznāks līdz pat 23. maijam.