“Melnā spoguļa” epizodes, kuru pamatā ir patiesi notikumi

Nākotnes distopiju cienītāji lauž krēslus – nupat kā iznākusi seriāla “Melnais spogulis” (Black Mirror) septītā sezona, ko daži jau nokristījuši par vienu no labākajām šī seriāla sezonām. Lai arī notikumi seriālā bieži norisinās nākotnē un to centrā ir izdomātas tehnoloģijas, tomēr vairāku sēriju pamatā ir patiesi notikumi. Lūk, dažas no tām.