Viss sākās ar "ss.com" sludinājumu: stiliste Lolita Graudiņa par Džūdu Lovu, kino aizkulisēm un iemīlēšanos kabarē tēvā

Viņa bija viena no Atmodas laika modelēm. Viņas seja bija uz žurnālu vākiem un modes lapās. Viņa filmējās kā pašmāju, tā ārzemju reklāmās. No modes tālu nav aizgājusi, taču tagad Lolita Graudiņa ir otrā pusē – ar otu, lokšķērēm un veselu drēbju koferi. Viņas ikdiena paiet fotosesijās un filmēšanas laukumos. Pēdējais no projektiem bija filma “Kremļa burvis” ar Džūdu Lovu. Taču arī viņas mīlestības stāsts ir kino cienīgs...