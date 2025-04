Latvijas Televīzija svētku laikā piedāvās īpašu saturu

Iedvesmojošs un nervus kutinošs stāsts par Robertu Līci – cilvēku, kurš nekad nav nodarbojies ar peldēšanu. Sapņojot par Kolkas raga bāku kopš bērnības, viņš izaicināja sevi to sasniegt, peldot septembra vētru laikā – neskatoties uz to, ka baidās no ūdens.