Iznācis ceļvedis Karla Gustava Junga kopotajos rakstos

Roberts H. Hopke ir Junga sekotājs – psihoterapeits un Simbolisma pētījumu centra (Center for Symbolic Studies) līdzdibinātājs. Viņš ir arī grāmatu "Jungs, Junga sekotāji un homoseksuālisms" (Jung, Jungians, and Homosexuality) un "Nejaušību nav: Sinhronitāte un mūsu dzīves stāsti" (There are No Accidents: Synchronicity and the Stories of Our Lives) autors.