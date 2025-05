Kā iepirkties Ēģiptē, lai tevi neapčakarē?

Ēģipte ir viena no tām vietām, kur vietējie tirgotāji bieži uzskata tūristus par vieglu peļņu, un viņu galvenais mērķis nereti ir izvilināt pēc iespējas vairāk naudas. Balstoties uz personīgo pieredzi un citu ceļotāju stāstiem, esmu apkopojusi noderīgus padomus un viltības, kas palīdzēs izvairīties no apkrāpšanas – sākot no lidostas un takšiem līdz veikaliem un aptiekām.