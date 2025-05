Edgars Rinkēvičs par vēlmi būt cilvēcīgam

Rinkēvičs no tā ir secinājis, ka katram ir savs priekšstats par to, ko nozīmē satikties ar prezidentu, sarunāties ar viņu un kā viņu uzņemt. Tas, Edgara izpratnē, radot distanci - no dzīves un patiesās izpratnes par to, kas patiesībā notiek.