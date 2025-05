"Lasīšana cilvēka smadzenēm ir nedabisks stāvoklis." Nīderlandiešu pētnieks par lasītprasmes nākotni digitālajā laikmetā

Tikām pie mums, Latvijā, Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūts (LU IPI) aprīļa izskaņā sabiedrību iepazīstināja ar pētījumu par divu vecuma grupu – 4. klases un 15 gadu vecu skolēnu lasītprasmes rezultātiem mūsu valstī, balstoties uz datiem no diviem vadošajiem starptautiskajiem pētījumiem – PIRLS (Starptautiskais pētījums par lasītprasmes attīstību/Progress in International Reading Literacy Study) un PISA (Studentu un skolēnu starptautiskā novērtēšanas programma/Programme for International Student Assessment).