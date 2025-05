Iedvesmojošs ceļvedis ilgākai un priecīgākai dzīvei – "Outlive. Ilgmūžības zinātne un māksla"

Vai novecošana obligāti nozīmē slimības, sāpes un arvien zemāku dzīves kvalitāti? Pīters Atija – ārsts, zinātnieks un viens no ietekmīgākajiem mūsdienu ilgmūžības domātājiem – uzskata, ka tā tam nav jābūt. Viņa grāmata "Outlive. Ilgmūžības zinātne un māksla", kas iekarojusi pirmo vietu "The New York Times" bestselleru sarakstā, palīdzēs uzzināt, kas, kā un kāpēc darāms, lai ilgāk saglabātu skaidru prātu un veselīgu ķermeni.