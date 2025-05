"Liels un mazs" izdod Kairi Lookas un Annes Pikovas bilžu grāmatu "Mazlietiņ liels"

Grāmata piemērota bērniem jau no divu gadu vecuma. Mazais tīģeris priecīgi nosvin savu dzimšanas dienu ar draugiem, radiem, rotaļām un daudzām tortēm. Taču pēc ballītes, kad viesi ir aizgājuši, viņš kļūst skumjš. Tīģerēns pamana, ka svītras kažociņā ir mainījušās, un domā par to, ka pieaug. Visi bērni to it kā grib – izaugt un baudīt pieaugušo cilvēku brīvību, un tomēr no tā arī baidās.