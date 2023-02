Viņam šodien apritētu 46 gadi... Pašmāju slavenības dalās atmiņās par Mārtiņu Freimani

Rūta: "Un Mārtiņam bija līdzi dzira. To mēs zinām, ka viņam garšoja. Tā es sāku dzert! Tā bija kāršu diena ar stipro alkoholu."

Mūzikas producents Gints Stankēvičs un dalīšanās ar dziesmām

"Jau toreiz, kad mēs rakstījām grupai dziesmas, ļoti skaidri atceros to viņa vēlmi un izteikto nepieciešamību, ka, jā, vajag rakstīt "Tumsai", bet arī citiem – šitā dziesma "Tumsai" nebūs laba, šito varētu uztaisīt tam."

Grupa "Tērvete" un maskēšanās, lai tiktu šlāgerpasaulē

Žurnālists Juris Vaidakovs un mazais, sēdošais puisītis

"Mēs [bērnībā - red.piez.] dzīvojām blakus mājās. Es vienu dienu ar mammu pie rokas gāju uz pilsētas centru, ceļā bija jāpavada droši vien kādas divas minūtes, bet tas likās kā mūžība. Ielas malā sēdēja Mārtiņš. Toreiz es viņu nepazinu, viņš bija mazs puika. Es jautāju mammai, kāpēc tas puisītis tur sēž. Viņa neko tā arī neatbildēja. Kad nācām atpakaļ, viņš joprojām sēdēja tajā pašā vietā, tajā pašā pozā, nebija izkustējies un lūkojās tālumā. Pagāja kādi 20 vai 30 gadi, un Mārtiņš man pastāstīja, ka tajā dienā bija sēdējis un gaidījis tēti, kurš bija solījies atnākt, bet neieradās. Varbūt tā bija cita diena. [..] Bet, kad Mārtiņš to stāstīja, es sapratu, cik patiesībā mēs esam laimīgi, uzaugot pilnajās ģimenēs, un pat nenovērtējam to, cik esam bijuši laimīgi, ka mums ir bijusi ģimene, mamma, tētis – ir bijis ar ko strīdēties, darboties, skriet prom no mājām. Viņam nekā tāda nebija."