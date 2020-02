Visu laiku neveiklākie misēkļi "Oskaru" ceremonijā

22 gadus vecā aktrise Dženifera Lorensa 2013. gadā saņēma savu pirmo "Oskaru" par lomu kinolentē "Silver Linings Playbook". Dodoties pakaļ apbalvojumam, viņa uz kāpnēm paklupa. Negadījums izraisīja satraukumu ceremonijas zālē, bet Lorensa, saņemot balvu, ar pašironiju vērsās pie viņu godinošās publikas: "Jūs visi stāvat kājās tāpēc, ka esat noraizējušies par to, ka es nokritu."

2014. gada "Oskaru" ceremonijā aktierim Džonam Travoltam bija uzticēts pieteikt animācijas filmas "Frozen" tituldziesmas "Let It Go" izpildītāju Idinu Menzelu. Tā vietā viņš nosauca pavisam citu vārdu: Adele Dazīma. Lieki piebilst, ka šāda persona nemaz neeksistē.