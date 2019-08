Aktrise Bella Torna paziņo, ka ir panseksuāla

“Es to nezināju, bet īstenībā esmu panseksuāla, tagad to saprotu.” Viņa šo terminu pati definēja šādi: “Tev patīk, kas tev patīk.””

Pēdējos gados iznākuši no skapja kā panseksuāli ir arī aktrise un dziedātāja Džanelle Monē un grupas “Panic! at the Disco” solists Brendons Jūrijs.