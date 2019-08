Sējāns par sadarbību ar Šipkēvicu: "Tas ir kā attiecībās ar sievu"

"Kādu laiku bijām paņēmuši pauzi. (..) Vienā brīdī katram nedaudz citādi iegrozās vīzija par to, kā ir jāiet tālāk, kas jādara, un vairs nebija nekādu krustpunktu. Tāpēc nejutām, vai esam uz vienas lapas. Un tad sekoja pilnīgi loģisks lēmums — paiet malā," intervijā "Unai" atklāj Sējāns.

Tomēr abu šķiršanās nebija uz ilgu laiku: "Priecājos, ka visam pa vidu bija arī ļoti svarīgs elements — Gatis Zaķis [producents, grupas "Instrumenti" trešais dalībnieks - red.], kurš prata pareizi noformulēt to, ko mēs paši it kā domājām, bet ne vienmēr, precīzi izsakoties, mācējām nodot tālāk.

Šādos brīžos svarīgākais droši vien ir spēt visu izvērtēt, piefiksēt stiprās puses cilvēkos apkārt un nefokusēties uz sev nepieņemamām lietām, censties kaut meditācijas līmenī koncentrēties uz to, kas otrā cilvēkā ir labs un ko varam kopā radīt, ko cilvēki no mums var labu saņemt...

Ļoti stipri pie tā strādājot, sapratām, ka mūsu kombinācijā ir kaut kas unikāls un nekur citur to nevarēsim dabūt. Un, ja vēl no tā var baroties arī citi cilvēki, mēs nedrīkstam būt tik izšķērdīgi."

Viņš turpina: "Mums ir dots kaut kas, ko nedrīkst vienkārši izmest miskastē. Tas ir kas pārāk labs, lai mēs pret to izturētos vieglprātīgi. Tas ir kā attiecībās ar sievu. Tev ir jāapzinās, ka nedrīksti šķiesties riņķī apkārt ar tik svarīgām un vērtīgām lietām, ko esi krājis un sasniedzis ar savu darbu, būvējis. Tāpēc varu teikt — paldies Dievam, ka kaut kādi spēki mūs ar Jāni noturēja kopā un mēs īstajā brīdī, pat ja to galīgi negribējās, centāmies un spējām par notiekošo runāt, iedziļināties katrs sevī, otrā, mēģinājām saprast, kāpēc mums tā sanāca, ko varam no tā visa iemācīties un kā dzīvot tālāk."