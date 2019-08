Kaspars Zlidnis dalās personīgā vēstījumā par to, kāpēc dzīvo pateicībā

LAIME DARĪT! Redzot, cik daudzi cilvēki nevar atrast vietu savā dzīvē, nezina, ko grib darīt, kas būtu tuvs sirdij. Reti dzirdu cilvēkus, kuri būtu apmierināti ar savu darbu, kolēģiem un priekšniecību. Tiek skaitītas stundas līdz dienas beigām. Cilvēki izdeg un ieslīgst depresijā. Jūtu atbildību pret tiem, kurus esmu iedrošinājis, bet arī samulsinājis ar savu pieeju un to, ka eju pret sistēmas uzstādītiem noteikumiem, esmu laimīgs un brīvs cilvēks. Uzskats, ka jāpamet savs darbs, lai meklētu laimi un, ka cilvēks var būt brīvs, neko nedarot, nav patiess. Darbs nav jāpamet, ir jāmaina sava attieksme pret darbu! Katram darbam ir savs virsuzdevums, kas ne tuvu nav saistīts ar naudas pelnīšanu, savu egoistisko ideju realizāciju, varas gūšanu un citu pakļaušanu. Darbs tā ir svētība un laime. Darbs ir mūsu iespēja mācīties un augt caur grūtībām. Darbs ir veids, kā izpaust savus talantus un savu būtību. Darbs ir veids, kā uzlabot vidi, radīt, kalpot un mīlēt. Tā ir atbildība pret apkārtējo pasauli un savu dzīvi. Ja nav misijas apziņas darbā, tad tu vienmēr būsi neapmierināts, nelaimīgs un iztukšots. Tad darbs vienmēr būs saistīts ar pienākumu, kur neredzi jēgu un gandarījumu. Agrie rīti allaž būs mokas un nejutīsi gandarījumu par saullēktu un savu dzīvi, kurā esi dzīvs, vesels, paēdis un mīlēts. Es nedaru to, kas man nepatīk, tikai tāpēc, ka beigās saņemšu atalgojumu, kas ir regulārs un garantē man to, ka spēšu nopirkt mantas, kas visbiežāk man nemaz nav vajadzīgas. Man nav vajadzīgas garantijas no priekšnieka vai valdības. Valsts nav mana iespēja. Es esmu iespēja šai valstij. Es nepieprasu, bet dodu. Man nevajag žēlastību, jo es gribu pats parūpēties par šo zemi un cilvēkiem. Es neesmu vergs, bet gan misionārs. Es gribu palīdzēt un kalpot. Es savu darbu un atbildību izdzīvoju, nevis atstrādāju. Esmu atvērts visām iespējām un neesmu augstprātīgs, lai kādu darbu uzskatītu par necienīgu vai nesvarīgu. Paskaties uz savu darbu šodien kā iespēju, nevis nolemtību! Atrodi savā darbā jēgu un piepildi ar to savu dzīvi! Saplūsti, nepretojies un apzinies, cik nozīmīgs esi līdzcilvēkiem tieši šeit un tagad! Laimi jums!❤️ #darbsdaradarītāju #laime #brīvība #misija #valsts #atbildība

