Aigara Šķēles mīļotā ar bērniņu pārcēlusies uz Tallinu

Mums vēl tik daudz jāstrādā un jāmācās, lai būtu labākais piemērs savam dēlam, bet, maziem solīšiem, dienu pa dienai, mēs augam un ejam uz savu mērķi. 🖤

A post shared by Beāte Katrīna Zeltiņa-Šķēle (@beate_katrina) on May 1, 2019 at 1:59am PDT