Didzis Bordo: "Nešķiroju cilvēkus pēc pārticības līmeņa, sociālā statusa vai citiem muļķīgiem parametriem"

Mazāk domā un uztraucies par citu cilvēku viedokli. Paļaujies uz to, ko jūti pats!

Gandrīz visu savu apzinīgu dzīvi esmu periodiski nokļuvis dzeltenās preses redzes lokā, caur to esmuu sapratis, cik absurda un ar zemām morāles vērtībām ir šī parādība. Pazīstu daudzus, kuri strādā tur, viņi ir jauki cilvēki, bet laika gaitā darbs šajos medijos sāk izkropļot viņu pašu vērtībās un uztveri, tad nu ir tā, ka vienā brīdī viņi sāk rakstīt absurdas lietas par citiem jaukiem cilvēkiem. Bet, kur ir pieprasījums - tur ir piedāvājums, tieši tāpēc maksimāli mēģinu izvairīties no šādas informācijas patērēšanas, tā vietā es izvēlos grāmatas. Draugi, dzīvosim savu dzīvi nevis svešu caur dzeltenās preses lapaspusēm.

"Mind your Step". Nils Jansons, Kaspars Alksnis. Iesaku. Stāsts par diviem draugiem, kuri caur savu sirdslietu mēģina vērst apkārtējo vērību un to, cik lielā grāvi esam iestūrējuši ar plānētās piemēslošanu. Man ļoti saistoša tēmā. Katru reizi, satiekot savu vecomāti, nodarbojos ar viņas izglītošanu par to, ka banānus, ābolus, gurķus un visu pārējo organisko nevajag likt mazajos plastmas maisiņos.