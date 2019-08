MTV balvu pasniegšanas ceremonijas trakākie tērpi un izgājieni

​Telekanāla MTV ikgadējā Mūzikas video balvu ceremonijā, kas šogad notika Ņuarkā, ASV Ņūdžersijas štatā, gada labākā video balvu pirmdien saņēma amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta, pateicības runā norādot, ka uzvaru guvušajā dziesmā "You Need to Calm Down" pausts atbalsts homoseksuāļu tiesībām.