Kristīne Virsnīte pamet šovu “Māmiņu klubs”

Jā, mums ir šī mammas loma, taču tā nav visa dzīve, lai cik grūti to būtu dzirdēt brīdī, kad esam mazu bērnu mammas. Es līdz kosmosam un atpakaļ esmu pateicīga par to, ka jūs, manas mīļās, esat šeit tik atsaucīgas, ka tas, ko daru, jums noder un ir sajūta, ka jums varu būt ceļa biedrs! Protams, ka aiziet no aizrautīga darba, kur tevi skatītāji ir mīlējuši, ir izaicinājums, jo ir tik kārdinoši palikt - viss zināms, labi atstrādāts, aplausi un tituls, kuru piekabināt klāt, kur vien eju. Un tad ir tā sajūta, ka es gribu vairāk - brīvi un ar spēku darīt to, kas mani pašu ceļ.